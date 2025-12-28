Ушаков: Киеву нужно принять решение по Донбассу, «не мешкая»

Украинским властям нужно принять решение по Донбассу, «не мешкая». С таким призывом в воскресенье, 28 декабря, выступил помощник президента России Юрий Ушаков.
— Для окончательного прекращения (конфликта — прим. «ВМ») требуется от Киева смелое, ответственное политическое решение, идущее в русле работы, проводимой по российско-американскому каналу. Это решение, касающееся Донбасса с учетом складывающейся ситуации на фронтах, украинскому режиму имело бы смысл принять, не мешкая, — приводит его слова пресс-служба Кремля.
Ушаков отметил, что Россия и США разделяют мнение о том, что предложенный Украиной и европейскими странами план временного прекращения огня может привести к возобновлению боевых действий.
За день до этого президент России Владимир Путин по итогам визита в один из командных пунктов заявил, что с учетом темпов наступления заинтересованность Москвы в выводе Вооруженных сил Украины с занимаемых территорий сводится к нулю.
Вечером 28 декабря, перед началом основной части переговоров, Трамп и Зеленский провели совместную пресс-конференцию, в рамках которой американский лидер в очередной раз выразил уверенность в том, что Москва заинтересована в мире, и отверг предположения о том, что Россия не настроена серьезно на урегулирование конфликта.