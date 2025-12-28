Трамп выставил за порог репортеров на время разговора с Зеленским

Трамп предложил журналистам пойти поесть на улицу во время его разговора с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложил журналистам перекусить, пока политики ожидают продолжения переговоров. Об этом свидетельствует видеозапись протокольной части переговоров, фрагменты которой распространили СМИ. Эпизод произошел, когда делегации двух стран уже заняли места за столом, а напротив них в зале находились представители прессы.
На кадрах видно, что перед участниками мероприятия стоят пустые тарелки, и Трамп обращается к журналистам. «Не хотите ли вы чего-нибудь перекусить в это время?.. Да? Хорошо. Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Угости их небольшим количеством ланча, хорошо?», — сказал Трамп. Фрагмент со встречи приводит Clash Report.
Трамп и Зеленский проводят встречу в Мар-а-Лаго (Флорида). Ожидается, что лидер США позвонит российскому президенту Владимиру Путину по итогам встречи с украинским коллегой. Последние новости о ходе переговоров — в трансляции URA.RU.