Разговор Путина и Трампа вызвал беспокойство в Киеве, пишут СМИ

Телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа вызвал тревогу среди украинских официальных лиц. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Как отмечает издание, тон телефонных переговоров Трампа с Путиным заставил украинскую сторону выразить озабоченность в преддверии встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом. Один из источников, близких к экс-комику, заявил, что теперь ситуация для Зеленского может усложниться. Помощник президента России Юрий Ушаков во время брифинга отметил, что беседа по телефону продолжилась 1 час 15 минут.

Ранее мы сообщили, что президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Зеленским заявил, что решение ЕС о направлении замороженных российских активов на восстановление Украины ещё не утверждено. Также республиканец объяснил звонок Путину перед встречей с Зеленским тем, что урегулирование вышло на очень важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния. Глава Белого дома отверг утверждения, что Россия не настроена серьёзно на урегулирование украинского конфликта.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

