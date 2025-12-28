Разговор Путина и Трампа вызвал беспокойство в Киеве, пишут СМИ

Ранее мы сообщили, что президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Зеленским заявил, что решение ЕС о направлении замороженных российских активов на восстановление Украины ещё не утверждено. Также республиканец объяснил звонок Путину перед встречей с Зеленским тем, что урегулирование вышло на очень важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния. Глава Белого дома отверг утверждения, что Россия не настроена серьёзно на урегулирование украинского конфликта.