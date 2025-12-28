Разговор Путина и Трампа вызвал беспокойство в Киеве, пишут СМИ

Как отмечает издание, тон телефонных переговоров Трампа с Путиным заставил украинскую сторону выразить озабоченность в преддверии встречи главаря киевского режима Владимира Зеленского с американским президентом. Один из источников, близких к экс-комику, заявил, что теперь ситуация для Зеленского может усложниться. Помощник президента России Юрий Ушаков во время брифинга отметил, что беседа по телефону продолжилась 1 час 15 минут.
Ранее мы сообщили, что президент США Дональд Трамп в начале встречи с Владимиром Зеленским заявил, что решение ЕС о направлении замороженных российских активов на восстановление Украины ещё не утверждено. Также республиканец объяснил звонок Путину перед встречей с Зеленским тем, что урегулирование вышло на очень важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния. Глава Белого дома отверг утверждения, что Россия не настроена серьёзно на урегулирование украинского конфликта.
