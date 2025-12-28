Трамп заявил, что урегулирование на Украине принесёт Киеву экономические выгоды

Президент США подчеркнул, что ключевым фактором станет предстоящее восстановление страны, которое, по его оценке, будет масштабным и связано с получением крупных материальных ресурсов. Трамп также отметил, что обсуждаемые подходы предусматривают существенные экономические блага для Украины и требуют начала соответствующих процессов.
«Украина получит значительную экономическую выгоду, потому что предстоит крупное восстановление. Предстоит получить большие блага», — сказал хозяин Белого дома.
Ранее Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине перешёл в заключительную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым. Он отметил, что при отсутствии договорённостей конфликт может затянуться на длительный срок, что приведёт к новым человеческим потерям.
