Трамп заявил, что урегулирование на Украине принесёт Киеву экономические выгоды

Ранее Дональд Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине перешёл в заключительную фазу и «контуры» сделки уже очерчены. По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым. Он отметил, что при отсутствии договорённостей конфликт может затянуться на длительный срок, что приведёт к новым человеческим потерям.