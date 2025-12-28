Зеленский опять явился на встречу с Трампом в странном наряде

Зеленский нарядился в костюм, похожий на рабочую робу, подметили журналисты.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на переговоры с президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде без галстука и в костюме упрощенного кроя, внешне напоминающем рабочую или полууниформенную одежду. Об этом свидетельствует прямая трансляция встречи, которую 28 декабря ведут ряд американских телеканалов. Таким образом, украинский лидер вновь отказался от классического протокольного дресс-кода.
Как следует из трансляции Clash Report, на Зеленском темный однобортный пиджак без галстука, черная рубашка свободного кроя и брюки в едином утилитарном стиле. На кадрах видно, что Дональд Трамп, напротив, появился на встрече в традиционном деловом костюме с белой рубашкой и контрастным галстуком.
Подобный стиль одежды Зеленский использует на большинстве зарубежных встреч с начала конфликта на Украине. На переговорах в США он ранее появлялся в свитшотах и брюках цвета хаки, а также в темных футболках без пиджака. Внешний вид Зеленского был раскритикован американской стороной во время встречи в Белом доме в феврале. Тогда мероприятие закончилось скандалом.
Об этом инциденте накануне перед встречей лидеров вспомнили члены команды Зеленского. По информации Financial Times, тот факт, что лидер США позвонил российскому президенту Владимиру Путину и обсудил с ним ряд вопросов перед мероприятием с Зеленским, напомнил им о неприятных событиях в феврале.