Депутаты Верховной рады Кисель и Негулевский попали в базу сайта «Миротворец»*

Ранее в базу данных сайта «Миротворец»* внесли советника председателя Федерации водных видов спорта Татьяну Покровскую и исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачёва. Им приписывали действия, которые авторы сайта связывали с посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также с поддержкой проведения СВО. По тем же основаниям в базе указывали данные пловцов Дарьи Клепиковой и Андрея Минакова, синхронисток Майи Дорошко и Майи Гурбанбердиевой, а также велогонщицы Алины Лысенко.