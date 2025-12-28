Ричмонд
Депутаты Верховной рады Кисель и Негулевский попали в базу сайта «Миротворец»*

Депутаты Верховной рады Юрий Кисель и Игорь Негулевский попали в базу сайта «Миротворец»*. Об этом свидетельствуют данные ресурса, пишет РИА «Новости».

Информация о парламентариях появилась в базе в воскресенье. На сайте их указали как лиц, причастных к противоправной деятельности. В материалах ресурса утверждается, что речь идёт о получении неправомерной выгоды и использовании служебного положения для личного обогащения. Также депутатам приписывают действия, которые, по их версии, подрывают доверие к государственным институтам.

Сайт использует жёсткие формулировки и относит фигурантов к организованной преступной группе.

Ранее в базу данных сайта «Миротворец»* внесли советника председателя Федерации водных видов спорта Татьяну Покровскую и исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачёва. Им приписывали действия, которые авторы сайта связывали с посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также с поддержкой проведения СВО. По тем же основаниям в базе указывали данные пловцов Дарьи Клепиковой и Андрея Минакова, синхронисток Майи Дорошко и Майи Гурбанбердиевой, а также велогонщицы Алины Лысенко.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

