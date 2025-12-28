Министр информации Марков сказал, что в Threads* более полумиллиона белорусов

Министр информации Марат Марков сказал в эфире телеканала «Беларусь 1», что в Threads* уэе более полумиллиона белорусов. При этом глава госоргана заметил, что и в этой новой соцсети, и в TikTok недруги Беларуси не дремлют.
«[Недруги] будут пытаться работать с нашими молодыми людьми через TikTok (в первую очередь через TikTok, понимая, что там присутствует в основном молодая аудитория) и в том числе через новые социальные сети — Threads*, где уже более полумиллиона белорусов и динамика положительная», — сказал Марат Марков.
Цель таких внедрений — попытаться «оболванить» молодежь, чтобы они разуверились в своем государстве и поверили, мол, где-то лучше. По словам министра, «это прямой фейк, и с этими фейками мы будем бороться».
«Задачу, которую мы сами перед собой поставили, то есть доминировать на собственном информационном поле, мы будем реализовывать в том числе через социальные сети», — сказал Марат Марков.
Тем временем глава Администрации президента Дмитрий Крутой раскрыл рабочий график Александра Лукашенко на начало 2026 года.
Также министр труда и соцзащиты сказала, что рост пенсий белорусов в 2026 году запланирован на более чем 14%, а размер выплаты превысит 1000 рублей. Еще Наталия Павлюченко объявила рост зарплаты белорусов в 2026 году.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Threads*, признана экстремистской и запрещена в России.