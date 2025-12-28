Зеленский приехал на встречу с Трампом в костюме без галстука, напоминающем робу

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл на встречу с Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Американский президент заранее сообщил, что переговоры могут привести к принятию значимых решений. Перед началом беседы главарь киевского режима обозначил готовность обсуждать вопрос возможных территориальных компромиссов. Трамп при этом заявил, что Украина в случае договорённостей сможет рассчитывать на заметный экономический эффект. После этого лидеры продолжили общение без присутствия прессы.