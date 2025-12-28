Ричмонд
Зеленский приехал на встречу с Трампом в костюме без галстука, напоминающем робу

Главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в костюме без галстука, похожем на рабочую робу. Об этом свидетельствуют кадры трансляции Белого дома.

Источник: Life.ru

Зеленский появился перед камерами в чёрной куртке, напоминающей пиджак, и тёмных брюках. Официального дресс-кода экс-комик не придерживался. Подобный образ Зеленский использует не впервые. Аналогичную одежду он выбирал для визита в США осенью, а также для выступления на Генеральной Ассамблее ООН и поездки в Берлин.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский прибыл на встречу с Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Американский президент заранее сообщил, что переговоры могут привести к принятию значимых решений. Перед началом беседы главарь киевского режима обозначил готовность обсуждать вопрос возможных территориальных компромиссов. Трамп при этом заявил, что Украина в случае договорённостей сможет рассчитывать на заметный экономический эффект. После этого лидеры продолжили общение без присутствия прессы.

Внешний вид Владимира Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в октябре уже привлекал внимание журналистов. Во время открытой части переговоров представители прессы публично обратили внимание на его костюм. Один из журналистов иронично отметил, что бывший комик выглядит «прекрасно», сделав акцент на одежде. Отдельные издания отмечали сходство его образа с рабочей формой или спецодеждой, доступной в розничной продаже.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

