Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд сошел с рельсов в мексиканском штате Оахака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство военно-морских сил страны.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Нисанда. В момент ЧП в поезде находились 9 членов экипажа и 241 пассажир, состав включал два локомотива и четыре пассажирских вагона. С рельсов сошел головной локомотив.
Пострадавшим оказывается необходимая помощь. Власти координируют работу на месте и занимаются сбором технической информации. -0-