Трамп пообещал перезвонить Путину после встречи с Зеленским

Трамп заявил, что обсудит с Путиным детали переговоров с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп после предстоящей встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским во Флориде намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидерами европейских стран. Об этом он сообщил журналистам, его слова приводит telegram-канал Clash Report.
«Я также перезвоню президенту Путину после встречи. Мы также позвоним в Европу. Мы поговорим с европейскими лидерами», — заявил Трамп, его цитирует Clash Report.
Ранее Трамп заявлял, что уже недавно разговаривал по телефону с Путиным и Зеленским, обсуждая перспективы урегулирования конфликта на Украине. Тогда он отмечал, что, по его мнению, российский лидер заинтересован в завершении боевых действий, а само урегулирование, как утверждал Трамп, «ближе, чем когда-либо».