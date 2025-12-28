Трамп пообещал перезвонить Путину после встречи с Зеленским

Ранее Трамп заявлял, что уже недавно разговаривал по телефону с Путиным и Зеленским, обсуждая перспективы урегулирования конфликта на Украине. Тогда он отмечал, что, по его мнению, российский лидер заинтересован в завершении боевых действий, а само урегулирование, как утверждал Трамп, «ближе, чем когда-либо».