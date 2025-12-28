Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал перезвонить Путину после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп после предстоящей встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским во Флориде намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидерами европейских стран. Об этом он сообщил журналистам, его слова приводит telegram-канал Clash Report.

Трамп заявил, что обсудит с Путиным детали переговоров с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп после предстоящей встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским во Флориде намерен провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и лидерами европейских стран. Об этом он сообщил журналистам, его слова приводит telegram-канал Clash Report.

«Я также перезвоню президенту Путину после встречи. Мы также позвоним в Европу. Мы поговорим с европейскими лидерами», — заявил Трамп, его цитирует Clash Report.

Ранее Трамп заявлял, что уже недавно разговаривал по телефону с Путиным и Зеленским, обсуждая перспективы урегулирования конфликта на Украине. Тогда он отмечал, что, по его мнению, российский лидер заинтересован в завершении боевых действий, а само урегулирование, как утверждал Трамп, «ближе, чем когда-либо».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше