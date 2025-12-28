Ричмонд
Зеленский заявил о готовности обсудить с Трампом территориальные уступки Украины

«Мы будем говорить про план из 20 пунктов. 90% плана из 20 пунктов уже были согласованы. И да, мы будем обсуждать эти пункты также», — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки, будут ли обсуждаться территориальные уступки.

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что готов обсуждать с ним в том числе территориальные уступки Украины, сообщает ТАСС.

«Мы будем говорить про план из 20 пунктов. 90% плана из 20 пунктов уже были согласованы. И да, мы будем обсуждать эти пункты также», — сказал Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистки, будут ли обсуждаться территориальные уступки.

Зеленский также отметил, что у него нет каких-либо дедлайнов для достижения соглашения. Он добавил, что главной задачей встречи с Трампом считает обсуждение остающихся несогласованными вопросов в планируемых договоренностях, в том числе по экономическому сотрудничеству Украины и США, а также последовательности их реализации. -0-

