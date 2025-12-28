Ричмонд
CNN: Нетаньяху попросит у Трампа разрешение на еще одну операцию в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен попросить у президента США Дональда Трампа разрешение на проведение еще одной военной операции в секторе Газа. Об этом сообщил CNN со ссылкой на израильские источники.

Источник: Reuters

Цель возможной операции — «последняя демонстрация силы» перед дальнейшим продвижением режима прекращения огня, отмечают собеседники телеканала.

Встреча Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа по Газе пройдет 29 декабря. Стороны обсудят второй этап урегулирования конфликта, сообщал израильский премьер.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу в октябре. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

