CNN: Нетаньяху попросит у Трампа разрешение на еще одну операцию в Газе

Цель возможной операции — «последняя демонстрация силы» перед дальнейшим продвижением режима прекращения огня, отмечают собеседники телеканала.
Встреча Биньямина Нетаньяху и Дональда Трампа по Газе пройдет 29 декабря. Стороны обсудят второй этап урегулирования конфликта, сообщал израильский премьер.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу в октябре. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.
