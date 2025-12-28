Экс-комик сообщил, что обсуждение будет вестись в рамках 20-пунктного плана, большая часть которого уже согласована. В ответ на вопрос о территориальных уступках Зеленский подтвердил, что этот вопрос входит в повестку.
Главным на встрече экс-комик назвал рассмотрение спорных пунктов, в том числе аспектов экономического взаимодействия с США и порядка реализации достигнутых договорённостей.
«Мы будем говорить про план из 20 пунктов. 90% плана из 20 пунктов уже были согласованы. И да, мы будем обсуждать эти пункты также», — заявил Зеленский.
Ранее украинские эксперты и журналисты высказали предположение, что Владимир Зеленский согласился на значительные уступки перед решающей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждением этой теории стало заявление Трампа о том, что он не одобрял никаких планов Киева, что фактически разрушило выстроенную Зеленским легенду о согласованном документе.
