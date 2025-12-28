Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности обсуждать территориальные уступки с Трампом

Территориальные уступки Украины будут обсуждаться на переговорах в Мар-а-Лаго. Об этом заявил в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом главарь киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, конкретные сроки для заключения соглашений отсутствуют.

Источник: Life.ru

Экс-комик сообщил, что обсуждение будет вестись в рамках 20-пунктного плана, большая часть которого уже согласована. В ответ на вопрос о территориальных уступках Зеленский подтвердил, что этот вопрос входит в повестку.

Главным на встрече экс-комик назвал рассмотрение спорных пунктов, в том числе аспектов экономического взаимодействия с США и порядка реализации достигнутых договорённостей.

«Мы будем говорить про план из 20 пунктов. 90% плана из 20 пунктов уже были согласованы. И да, мы будем обсуждать эти пункты также», — заявил Зеленский.

Ранее украинские эксперты и журналисты высказали предположение, что Владимир Зеленский согласился на значительные уступки перед решающей встречей с президентом США Дональдом Трампом. Подтверждением этой теории стало заявление Трампа о том, что он не одобрял никаких планов Киева, что фактически разрушило выстроенную Зеленским легенду о согласованном документе.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше