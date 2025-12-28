Ричмонд
В Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В американском штате Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ицидент произошел недалеко от аэропорта Хаммонтона. В момент столкновения на борту вертолетов находились только пилоты.

На месте происшествия работают экстренные службы. Начальник полиции Хаммонтона заявил, что прибывшие пожарные расчеты потушили пламя, охватившее один из вертолетов.

Расследованием ЧП займется Национальный совет по безопасности на транспорте. -0-