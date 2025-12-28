Трамп связал перспективы встречи с Путиным с урегулированием на Украине

Ранее Трамп заявлял, что урегулирование украинского конфликта может принести Киеву значительные экономические выгоды. Президент США подчеркнул, что ключевым фактором станет предстоящее восстановление страны, которое, по его оценке, будет масштабным и связано с получением крупных материальных ресурсов. Также республиканец объяснил, зачем позвонил Путину перед встречей с Зеленским. По его словам, переговоры по Украине вышли на критически важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния.