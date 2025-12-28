Ричмонд
Трамп связал перспективы встречи с Путиным с урегулированием на Украине

Президент США Дональд Трамп связал возможность новой личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным с прогрессом в разрешении украинского кризиса. Такое заявление американский лидер сделал в начале беседы с главарём киевского режима Владимиром Зеленским, отвечая на вопросы журналистов в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Источник: Life.ru

На прямой вопрос о вероятности скорых переговоров с Путиным Трамп ответил, что это решение напрямую зависит от того, как будет развиваться процесс урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, ключевые параметры будущей договорённости уже определены и понятны сторонам.

Ранее Трамп заявлял, что урегулирование украинского конфликта может принести Киеву значительные экономические выгоды. Президент США подчеркнул, что ключевым фактором станет предстоящее восстановление страны, которое, по его оценке, будет масштабным и связано с получением крупных материальных ресурсов. Также республиканец объяснил, зачем позвонил Путину перед встречей с Зеленским. По его словам, переговоры по Украине вышли на критически важный этап, от которого зависит дальнейшая судьба противостояния.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

