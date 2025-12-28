Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах в Мар-а-Лаго

Ранее Дональд Трамп заявил о переходе процесса урегулирования конфликта на Украине в заключительную фазу. По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым. Он отметил, что при отсутствии договорённостей конфликт может затянуться на длительный срок, что приведёт к новым человеческим потерям. В то же время Трамп выразил уверенность, что все «контуры» соглашения уже есть, а сама сделка отвечает интересам не только Киева, но и всех вовлечённых участников процесса.