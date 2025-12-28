Военные и экономисты США и Украины участвуют в переговорах в Мар-а-Лаго

Переговоры проходят в поместье Мар-а-Лаго. После начала встречи прессу попросили покинуть зал, пояснив, что дальнейшее общение продолжится «за закрытыми дверями». Делегации разместились за обеденным столом.
Со стороны США в переговорах участвуют замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум.
Украинскую сторону представляют посол Украины в США Ольга Стефанишина, первый замглавы МИД Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз, министр экономики Алексей Соболев.
Ранее Дональд Трамп заявил о переходе процесса урегулирования конфликта на Украине в заключительную фазу. По словам американского лидера, переговоры находятся на финальном этапе, однако их исход пока остаётся неопределённым. Он отметил, что при отсутствии договорённостей конфликт может затянуться на длительный срок, что приведёт к новым человеческим потерям. В то же время Трамп выразил уверенность, что все «контуры» соглашения уже есть, а сама сделка отвечает интересам не только Киева, но и всех вовлечённых участников процесса.
