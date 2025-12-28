Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине: стороны желают мира

Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский хотят мира.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед прессой. Он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они прокомментировали ход переговоров по Украине. Дональд Трамп заявил, что обе стороны хотят мира. Он отметил, что президент России Владимир Путин и Зеленский на это нацелены.

Американский лидер подчеркнул, что Москва и Киев могут быстро достичь урегулирования. Он уточнил, что в настоящий момент американская и украинская делегации отправились на закрытые переговоры.

«Я думаю, что оба президента хотят заключить сделку», — поделился Дональд Трамп.

По мнению Зеленского, текущие переговоры стали одними из самых активных. Он считает, что многое может быть решено до Нового года. Никаких подробностей об этом не известно.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше