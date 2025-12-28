Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине: стороны желают мира

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед прессой. Он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они прокомментировали ход переговоров по Украине. Дональд Трамп заявил, что обе стороны хотят мира. Он отметил, что президент России Владимир Путин и Зеленский на это нацелены.