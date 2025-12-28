Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине: стороны желают мира

Хозяин Белого дома Дональд Трамп выступил перед прессой. Он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Они прокомментировали ход переговоров по Украине. Дональд Трамп заявил, что обе стороны хотят мира. Он отметил, что президент России Владимир Путин и Зеленский на это нацелены.
Американский лидер подчеркнул, что Москва и Киев могут быстро достичь урегулирования. Он уточнил, что в настоящий момент американская и украинская делегации отправились на закрытые переговоры.
«Я думаю, что оба президента хотят заключить сделку», — поделился Дональд Трамп.
По мнению Зеленского, текущие переговоры стали одними из самых активных. Он считает, что многое может быть решено до Нового года. Никаких подробностей об этом не известно.