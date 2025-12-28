Дмитриев сообщил, что люди следуют советам Стармера на свой страх и риск

А ранее американский лидер Дональд Трамп связал возможность новой личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным с прогрессом в разрешении украинского кризиса. На прямой вопрос о вероятности скорых переговоров с Путиным Трамп ответил, что это решение напрямую зависит от того, как будет развиваться процесс урегулирования ситуации на Украине. По его мнению, ключевые параметры будущей договорённости уже определены и понятны сторонам.