Ранее Life.ru писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в костюме без галстука, похожем на рабочую робу. Бывший комик появился перед камерами в чёрной куртке, напоминающей пиджак, и тёмных брюках. Официального дресс-кода он не придерживался. Подобный образ Зеленский использует не впервые. Аналогичную одежду он выбирал для визита в США осенью, а также для выступления на Генеральной Ассамблее ООН и поездки в Берлин.