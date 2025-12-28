Ричмонд
Стало известно, чем украинскую делегацию угощают на переговорах во Флориде

Делегацию Украины на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом в резиденции Мар-а-Лаго угостили супом, стейками и тортом, названным в честь президента США. Об этом сообщает РБК-Украина.

«На обеде в резиденции американского президента украинскую делегацию угощают куриным бульоном, стейками с картошкой фри и шоколадным тортом имени самого Трампа», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что главарь киевского режима Владимир Зеленский прибыл на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в костюме без галстука, похожем на рабочую робу. Бывший комик появился перед камерами в чёрной куртке, напоминающей пиджак, и тёмных брюках. Официального дресс-кода он не придерживался. Подобный образ Зеленский использует не впервые. Аналогичную одежду он выбирал для визита в США осенью, а также для выступления на Генеральной Ассамблее ООН и поездки в Берлин.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

