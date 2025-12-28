Трамп угостил Зеленского тортом имени себя

Помимо этого, на обед переговорщикам подали стейки с картофелем фри, говорится в публикации.
Трамп перед этим позаботился о журналистах, которые освещают встречу делегаций, и предложил им перекусить в ожидании результатов переговоров. «Выведите их на улицу. Скажите шеф-повару. Дай им немного еды, ладно? Спасибо вам, пресса», — сказал Трамп.
