Трамп назвал тупым вопрос о роли США в гарантиях безопасности Украине

Президент США Дональд Трамп вступил в словесную перепалку с украинским журналистом во время общения с прессой перед началом встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским во Флориде. Представитель издания Kyiv Post задал вопрос, который вызвал резкую реакцию американского лидера.

Источник: Life.ru

Трамп, не скрывая раздражения, прервал журналиста, охарактеризовав его реплику как нелепую. Вопрос касался роли США в гарантиях безопасности Украине.

«Что за тупой вопрос?» — отрезал президент США, отказавшись на него отвечать. Эпизод произошёл на фоне других тем, обсуждаемых перед переговорами.

Ранее стало известно, что с обеих сторон в переговорах участвуют военные и экономисты. Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и другие, а с украинской — глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз. Также Трамп заявил журналистам, что урегулирование украинского конфликта может принести Киеву значительные экономические выгоды, какие именно — не указал.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

