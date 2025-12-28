Трамп назвал тупым вопрос о роли США в гарантиях безопасности Украине

Ранее стало известно, что с обеих сторон в переговорах участвуют военные и экономисты. Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и другие, а с украинской — глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз. Также Трамп заявил журналистам, что урегулирование украинского конфликта может принести Киеву значительные экономические выгоды, какие именно — не указал.