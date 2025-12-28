Трамп назвал тупым вопрос о роли США в гарантиях безопасности Украине

Трамп, не скрывая раздражения, прервал журналиста, охарактеризовав его реплику как нелепую. Вопрос касался роли США в гарантиях безопасности Украине.
«Что за тупой вопрос?» — отрезал президент США, отказавшись на него отвечать. Эпизод произошёл на фоне других тем, обсуждаемых перед переговорами.
Ранее стало известно, что с обеих сторон в переговорах участвуют военные и экономисты. Со стороны США в переговорах участвуют госсекретарь Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и другие, а с украинской — глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз. Также Трамп заявил журналистам, что урегулирование украинского конфликта может принести Киеву значительные экономические выгоды, какие именно — не указал.
