Переговоры Трампа и Зеленского во Флориде длятся уже полтора часа

«Пул всё еще находится в Мар-а-Лаго. Информации о времени нет, но встреча Трампа и Зеленского продолжается», — следует из сообщения пула.
Это сообщение поступило спустя полтора часа после того, как журналистов допустили в главный обеденный зал Мар-а-Лаго, где за обеденным столом проходят переговоры хозяина Белого дома с бывшим комиком.
Ранее стало известно, что военные и экономисты Соединённых Штатов Америки и Украины участвуют в переговорах во Флориде. Со стороны США в переговорах участвуют замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Украинскую сторону представляют посол Украины в США Ольга Стефанишина, первый замглавы МИД Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз, министр экономики Алексей Соболев.
