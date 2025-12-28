Переговоры Трампа и Зеленского во Флориде длятся уже полтора часа

Ранее стало известно, что военные и экономисты Соединённых Штатов Америки и Украины участвуют в переговорах во Флориде. Со стороны США в переговорах участвуют замглавы администрации Белого дома Стивен Миллер, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн, глава Пентагона Пит Хегсет, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, госсекретарь Марко Рубио, зять президента США Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и сотрудник Белого дома Джош Грюнбаум. Украинскую сторону представляют посол Украины в США Ольга Стефанишина, первый замглавы МИД Сергей Кислица, глава СНБО Рустем Умеров, глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз, министр экономики Алексей Соболев.