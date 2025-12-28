Трамп пошутил о коррупции на переговорах с Зеленским

«Думаю, вы можете подождать снаружи и поесть. Хотели бы вы поесть? Или вы это сочтёте взяткой? И потом должны будете написать плохие репортажи», — спросил республиканец у журналистов.
Зеленский на упоминание слова «взятка» слегка дернулся в кресле и усмехнулся. Обед проходил в главном зале резиденции, где для делегаций уже были подготовлены тарелки и приборы. Один из журналистов согласился принять предложение за всю команду, после чего Трамп поручил пресс-службе вывести их наружу и подать им обед.
Журналистам, освещающим переговоры в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, подали стейки, кокосовые креветки, картофель фри, печенье, сосиски в тесте, а также воду с этикеткой Trump. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
Ранее Трамп вступил в словесную перепалку с украинским журналистом во время общения с прессой перед началом встречи с Зеленским. Представитель издания Kyiv Post задал вопрос о роли США в гарантиях безопасности Украине. Трамп, не скрывая раздражения, прервал журналиста, охарактеризовав его вопрос как «тупой».
