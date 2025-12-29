Ричмонд
«На свой страх и риск»: Дмитриев прокомментировал диалог Зеленского со Стармером

Спецпредставитель президента Дмитриев назвал советы Стармера делом личного риска.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский побеседовал с премьером Британии Киром Стармером. В его рекомендациях Киеву усомнился спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Он назвал такие советы делом личного риска. Так глава РФПИ написал в соцсети.

Спецпредставитель российского лидера таким образом прокомментировал телефонный разговор Зеленского с Киром Стармером 28 декабря. Они провели диалог перед встречей бывшего комика и президента США Дональда Трампа.

«Люди следуют советам Кира на свой страх и риск. Что может пойти не так?» — вопросил в посте Кирилл Дмитриев.

Телефонный разговор также провели российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп. Беседу организовали по инициативе президента США. Лидеры обменялись поздравлениями по случаю рождественских и новогодних праздников.

