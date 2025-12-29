Новости СВО. ВС РФ освободили Гуляйполе и Степногорск, наши штурмовики перемалывают ВСУ у Лимана, Киев срывает переговоры, 29 декабря

Именно освобождение Гуляйполя дало возможность освободить часть сил для расширения плацдарма на левом берегу реки Гайчур. Теперь «Востоку» предстоит зачистить «карман» у Дорожнянки перед тем, как продолжить наступление на запад в сторону Орехова. Продвижение к этому городу позволит нашим подразделениям обойти большинство оборонительных рубежей украинских формирований и не штурмовать укрепрайоны в лоб.