Запорожская область, 29 декабря.
ВСУ потеряли Гуляйполе и теперь пытаются не дать нашим войскам продолжить наступление. Противник опирается на инфраструктуру крупного села Железнодорожное.
Тем не менее 5-я армия группировки «Восток» двигается в западную сторону от Гуляйполя, стараясь по следам отступающих украинских боевиков ворваться в село.
— К полудню 28 декабря, преодолев примерно половину расстояния до Железнодорожного, мы практически вышли к окраинам населённого пункта, — отмечает военкор Юрий Подоляка.
Украинская же сторона опубликовала список частей, которые обороняли Гуляйполе. И он внушительный: около 16 различных бригад, полков, батальонов и отрядов; не считая разрозненных подразделений.
— Теперь группировкам украинских боевиков, вероятно, придётся отходить на 10−15 километров за реку Верхняя Терса и вставать вдоль трассы на Орехов, чтобы не допустить рассечения фронта и начала штурма уже южно-запорожского укрепрайона ВСУ, — считают авторы телеграм-канала «Военная хроника».
Именно освобождение Гуляйполя дало возможность освободить часть сил для расширения плацдарма на левом берегу реки Гайчур. Теперь «Востоку» предстоит зачистить «карман» у Дорожнянки перед тем, как продолжить наступление на запад в сторону Орехова. Продвижение к этому городу позволит нашим подразделениям обойти большинство оборонительных рубежей украинских формирований и не штурмовать укрепрайоны в лоб.
Кроме того, ВС РФ расширяют плацдарм на западном берегу реки Гайчур. Подразделения «Востока» заняли населённый пункт Зелёное.
По предварительным данным, освобождён Степногорск. Что также грозит окружению Орехова.
— Если ореховская группировка противника не примет решения выходить, то, двигаясь от освобождённых Степногорска и Гуляйполя, мы можем совершить полное окружение Орехова. После чего у нас открывается оперативный простор для движения к главной нашей цели на этом направлении — Запорожью, — предположил военный корреспондент Павел Кукушкин.
Харьковская область, 29 декабря.
На Купянском направлении продолжаются ожесточённые бои. За сутки наши подразделения отразили две атаки ВСУ. Боевики 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Подолы и Нечволодовка пытались прорвать оборону 6-й армии, чтобы подойти ближе к городу.
При этом ряд источников отмечают, что ситуация в городе остаётся тяжёлой, но солдаты Российской армии стойко держат оборону на своих позициях, что подтверждают материалы Минобороны РФ.
— Находимся на северо-западе Купянска. Проводим штурмовые действия и уничтожаем противника, — отрапортовал командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка группировки «Запад».
Военнослужащие группировки войск «Запад», выполняющие задачи в разных районах Купянска. Фото © Telegram / Минобороны России.
На подступах к городу операторы дронов уничтожили авто, бронемашину и роботизированную платформу, говорится в сводке Минобороны России.
14 опорников потеряли украинские боевики в лесу в районе Лимана. На этом участке группировка «Север» продвинулась на расстояние до 900 метров.
На шести из 14 занятых бойцами ВС РФ позиций личного состава противника не было. Враг спешно сбежал оттуда, несмотря на наличие всего необходимого для обороны.
Курская область, 29 декабря.
Солдаты группировки «Север» продвигаются вглубь Сумской области. На этом театре боевых действий ВСУ засели в глубокой обороне и оказывают сопротивление.
Однако работу нашей авиации и расчётов беспилотников никто не отменял. Так, в районе посёлка Низы ударами дронов было уничтожено крупное хранилище топлива и смазочных материалов, которое использовалось ВСУ.
Штурмовики группировки «Север» успешно продвинулись на восьми участках в Сумском районе области и трёх в Краснопольском. ВСУ в свою очередь перебросили в район Мирополья подразделения ОДШБр.
Несколько беспилотников сбили расчёты систем ПВО над Курской областью. 103-я бригада Территориальной обороны понесла потери у Павловки. По позициям ВСУ у населённого пункта, находящегося у государственной границы, отработала авиация.
Донецкая Народная Республика, 29 декабря.
Поступает информация о том, что украинские боевики покинули село Закотное, которое находится на трассе между Северском и Красным Лиманом.
— Таким образом идёт формирование плацдарма для наступления на Славянск в направлении Николаевки на рубеж Кривая Лука — Каленики, — пишет военкор Тимофей Ермаков.
Кремль не видит стремления Киева к миру.
Армия России прочно завладела инициативой на фронте специальной операции, но ВСУ не оставляют попыток хоть как-то изменить расклад на поле боя, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что Украина продолжает терроризировать мирных жителей и совершать диверсии и теракты против гражданской инфраструктуры России.
Таким образом, в Кремле не видят готовности Киева к конструктивным переговорам об урегулировании конфликта. Более того, подливает масла в огонь и коалиция желающих. Если всё-таки их воинский контингент появится на территории Украины, он станет законной целью для ударов ВС РФ.
— Амбиции политиков Европы буквально застилают глаза: им не только украинцев не жалко, но и своих собственных граждан, похоже, тоже не жалко. Чем иначе объяснить продолжающиеся разговоры о размещении на Украине подразделений в формате "коалиции желающих, — сказал Лавров в интервью ТАСС.
Трамп созвонился с Путиным и встретился с Зеленским.
Больше часа президенты США и России беседовали по телефону, после чего Дональд Трамп отправился на встречу с Владимиром Зеленским. Российский и американский лидеры договорились о создании рабочих групп для урегулирования вооружённого конфликта на Украине.
— Президент России согласился с предложением американской стороны о том, чтобы продолжить работу по регулированию вокруг Украины в рамках специально создаваемых двух рабочих групп. Одна из них будет заниматься различными аспектами проблематики безопасности, а вторая — вопросами экономической сферы, — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, президенты двух стран согласились с тем, что боевые действия должны быть прекращены, при этом Трамп считает, что Россия стремится к политико-дипломатическому урегулированию.