В США завершились переговоры между Трампом и Зеленским

Американская и украинская делегации завершили переговоры во Флориде.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах 28 декабря прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча завершилась спустя более чем два часа. В настоящий момент идет видеоконференция сторон с европейскими лидерами. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире Rete4.

Он уточнил, что Европа поддерживает мирный план США. По словам министра, процесс урегулирования продолжается.

«Вопрос безопасности имеет фундаментальное значение и для нас, европейцев. Европа должна сыграть важную роль: мы должны быть едины с США, поскольку мы можем стать важным партнером в прекращении конфликта», — добавил Антонио Таяни.

Президент США перед переговорами заявил, что решение о действиях с замороженными российскими активами на данный момент не принято. Пока рано говорить об изъятии суверенных средств РФ.

