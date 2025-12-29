В Соединенных Штатах 28 декабря прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Встреча завершилась спустя более чем два часа. В настоящий момент идет видеоконференция сторон с европейскими лидерами. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в эфире Rete4.