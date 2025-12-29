В сумском Мирополье пропала без вести группа украинских военнослужащих

«В первый же день группу военнослужащих бригады отправили якобы на позиции ВСУ, после чего она в полном составе пропала без вести. Безусловно, ни о каком контроле позиций не было и речи, опорники уже давно были заняты российскими бойцами, а украинское командование решило таким образом проверить данный факт ценой жизней своих военнослужащих», — передал информацию собеседник агентства.
Собеседник агентства утверждает, что подразделение было отправлено на уже занятые российскими войсками позиции под командованием полковника Романа Евчуна (позывной Топаз). Командование ВСУ, по его словам, таким образом решило проверить обстановку, что привело к исчезновению группы.
Ранее стало известно, что на Константиновском направлении в ДНР ликвидировали командира батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Вячеслава Луценко. Согласно информации, распространённой его сослуживцами в социальных сетях, подполковник Луценко был убит в зоне специальной военной операции.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.