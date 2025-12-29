Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Зеленским

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Владимиром Зеленским, информирует Белый дом.
Пресс-служба Белого дома начала в соцсетях трансляцию, в заголовке которой упоминается, что «президент Трамп выступит с заявлением на двусторонней встрече» с Зеленским, передает корреспондент РИА Новости. Подробностей мероприятия не приводится. Также из анонса неясно, будет ли это двустороннее заявление.
Встреча Трампа и Зеленского в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде продолжается уже более полутора часов. О ее завершении пока не сообщалось.
