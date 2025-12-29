Трамп выступит с заявлением о своей встрече с Зеленским

Пресс-служба Белого дома начала в соцсетях трансляцию, в заголовке которой упоминается, что «президент Трамп выступит с заявлением на двусторонней встрече» с Зеленским, передает корреспондент РИА Новости. Подробностей мероприятия не приводится. Также из анонса неясно, будет ли это двустороннее заявление.