Встреча Зеленского и Трампа во Флориде завершилась, пишут СМИ

Ранее американский лидер Дональд Трамп во время обеда с главарём киевского режима Владимиром Зеленским предложил журналистам «взятку» в виде еды. Бывший комик на упоминание слова «взятка» слегка дернулся в кресле и усмехнулся. Напомним, сотрудники НАБУ и САП заявили о «разоблачении организованной преступной группы», в которую входили депутаты Верховной рады. По мнению следствия, они систематически получали выгоду на голосовании в парламенте. Трём народным депутатам от партии «Слуга народа» предъявили обвинения в коррупции после проведённых обысков в Верховной раде. Депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю предъявлены обвинения по статье 368 УК Украины, которая касается незаконного получения выгоды должностным лицом.