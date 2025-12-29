Ричмонд
Девять человек погибли в результате нападения в Суринаме

43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей. Подозреваемый также совершил попытку нападения на прибывших на место происшествия полицейских и был ранен во время задержания.

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек, в том числе пятеро детей, погибли от ножевых ранений в суринамском городе Ришелье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По информации местных властей, 43-летний мужчина после ссоры с женой напал сначала на своих детей, а затем на соседей. Подозреваемый также совершил попытку нападения на прибывших на место происшествия полицейских и был ранен во время задержания.

Полиция Ришелье сообщила, что еще один ребенок и взрослый получили серьезные травмы и находятся в больнице столицы страны Парамарибо. -0-