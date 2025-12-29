Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским во Флориде

Во Флориде ночью 29 декабря (по Москве) завершились переговоры президента США Дональда Трампа и бывшего комика Владимира Зеленского. Вскоре состоится совместная пресс-конференция. Дональд Трамп сделает заявление о переговорах с украинской стороной. Об этом уведомили в Белом доме.
Как сообщается, для пресс-конференции уже всё готово. Журналисты постепенно собираются в зале.
Кроме того, известно, что Дональд Трамп и Зеленский созвонились с европейскими лидерами. Также, хозяин Белого дома проведет разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.
Незадолго до переговоров с Зеленским Дональд Трамп позвонил российскому лидеру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил прошедший между главами двух государств диалог. Президенты обсудили процесс урегулирования на Украине. Они также поговорили о дальнейшем сотрудничестве США и России.