Трамп выступит с заявлением о переговорах с Зеленским во Флориде

Незадолго до переговоров с Зеленским Дональд Трамп позвонил российскому лидеру. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил прошедший между главами двух государств диалог. Президенты обсудили процесс урегулирования на Украине. Они также поговорили о дальнейшем сотрудничестве США и России.