Зеленский перестал улыбаться после вопроса Трампу о встрече с Путиным

Во время общения с прессой главарь киевского режима Владимир Зеленский перестал улыбаться, когда американскому президенту Дональду Трампу начали задавать вопросы о потенциальной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Life.ru

Сначала экс-комик был в приподнятом настроении и выглядел спокойно. Когда американский президент отметил, что переговоры с Путиным зависят от обстоятельств, Зеленский несколько раз дернул носом и сжал губы, что выглядело как попытка сдержать раздражение.

А ранее во время совместного обеда Трамп пошутил о коррупции, предложив журналистам «взятку» в виде еды. Зеленский на упоминание слова «взятка» слегка дернулся в кресле и усмехнулся. Напомним, сотрудники НАБУ и САП заявили о «разоблачении организованной преступной группы», в которую входили депутаты Верховной рады. По мнению следствия, они систематически получали выгоду на голосовании в парламенте. Трём народным депутатам от партии «Слуга народа» предъявили обвинения в коррупции после проведённых обысков в Верховной раде. Депутатам Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому и Юрию Киселю предъявлены обвинения по статье 368 УК Украины, которая касается незаконного получения выгоды должностным лицом.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

