Дмитриев отметил усилия Трампа и его команды по установлению мира

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что, по его мнению, мировое сообщество высоко ценит мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации.
«Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира», — написал глава РФПИ в социальной сети X.
При этом, в ответ на сообщение США о разработке плана по украинскому урегулированию, российская сторона заявила, что готова к диалогу и продолжает ориентироваться на условия переговоров, согласованные в Анкоридже.
Кроме того, накануне Дмитриев подчеркнул, что должны победить «великие лидеры и миротворцы». Это высказывание было сопровождено фотографией, на которой президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пожимают друг другу руки.