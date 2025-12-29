Ричмонд
Дмитриев отметил усилия Трампа и его команды по установлению мира

Дмитриев заявил, что в мире ценят усилия Трампа и его команды по установлению мира.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что, по его мнению, мировое сообщество высоко ценит мирные усилия главы Белого дома Дональда Трампа и его администрации.

«Весь мир ценит усилия президента Трампа и его команды по установлению мира», — написал глава РФПИ в социальной сети X.

При этом, в ответ на сообщение США о разработке плана по украинскому урегулированию, российская сторона заявила, что готова к диалогу и продолжает ориентироваться на условия переговоров, согласованные в Анкоридже.

Кроме того, накануне Дмитриев подчеркнул, что должны победить «великие лидеры и миротворцы». Это высказывание было сопровождено фотографией, на которой президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп пожимают друг другу руки.

