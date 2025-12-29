Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут в 2026 году

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в 2026 году, и заявил, что власти удовлетворили ключевое требование участников демонстраций протеста.
«Мы приняли их главное требование — скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», — сказал Вучич, выступая перед гражданами у здания парламента в Белграде.
Глава государства убежден, что внеочередные выборы станут политическим ответом на действия манифестантов. «Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии», — подчеркнул он. -0-