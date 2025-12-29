Ричмонд
Внеочередные парламентские выборы в Сербии пройдут в 2026 году

«Мы приняли их главное требование — скоро, в следующем году, мы пойдем на выборы», — сказал Вучич, выступая перед гражданами у здания парламента в Белграде.

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в 2026 году, и заявил, что власти удовлетворили ключевое требование участников демонстраций протеста.

Глава государства убежден, что внеочередные выборы станут политическим ответом на действия манифестантов. «Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии», — подчеркнул он. -0-

Глава государства убежден, что внеочередные выборы станут политическим ответом на действия манифестантов. «Только они не будут так счастливы, когда будут считать голоса. Мы победим их в каждом месте в Сербии», — подчеркнул он. -0-