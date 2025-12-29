Вслед за Зеленским к Трампу во Флориду прилетел еще один лидер

Нетаньяху уже обращался к Трампу за поддержкой: во время недавнего телефонного разговора он попросил американского лидера помочь ему добиться помилования у президента Израиля Ицхака Герцога на фоне многолетнего суда по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп не только пообещал содействие, но и направил Герцогу письмо с просьбой помиловать Нетаньяху, увязав это с изменением курса Израиля по операциям в Газе и Сирии. Об этом сообщал Axios.