Вслед за Зеленским к Трампу во Флориду прилетел еще один лидер

Нетаньяху прибыл во Флориду, чтобы встретиться с Трампом.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл во Флориду. Он должен провести беседу с американским президентом», — сообщил Clash Report.

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщал, что Нетаньяху попытается уговорить Трампа одобрить еще одну операцию в Газе. По словам собеседника телеканала, премьер Израиля хочет в последний раз продемонстрировать ХАМАС силу Тель-Авива.

Нетаньяху уже обращался к Трампу за поддержкой: во время недавнего телефонного разговора он попросил американского лидера помочь ему добиться помилования у президента Израиля Ицхака Герцога на фоне многолетнего суда по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп не только пообещал содействие, но и направил Герцогу письмо с просьбой помиловать Нетаньяху, увязав это с изменением курса Израиля по операциям в Газе и Сирии. Об этом сообщал Axios.

