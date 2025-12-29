Вслед за Зеленским к Трампу во Флориду прилетел еще один лидер

Нетаньяху прибыл во Флориду, чтобы встретиться с Трампом.
Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху приземлился в аэропорту рядом с резиденцией Мар-а-Лаго во Флориде на фоне проходящей там встречи президентов США и Украины — Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом 28 декабря сообщил telegram-канал Clash Report. По данным ресурса, израильский премьер должен провести отдельные переговоры с американским президентом.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл во Флориду. Он должен провести беседу с американским президентом», — сообщил Clash Report.
Ранее CNN со ссылкой на источник сообщал, что Нетаньяху попытается уговорить Трампа одобрить еще одну операцию в Газе. По словам собеседника телеканала, премьер Израиля хочет в последний раз продемонстрировать ХАМАС силу Тель-Авива.
Нетаньяху уже обращался к Трампу за поддержкой: во время недавнего телефонного разговора он попросил американского лидера помочь ему добиться помилования у президента Израиля Ицхака Герцога на фоне многолетнего суда по обвинениям в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп не только пообещал содействие, но и направил Герцогу письмо с просьбой помиловать Нетаньяху, увязав это с изменением курса Израиля по операциям в Газе и Сирии. Об этом сообщал Axios.