Трамп и Зеленский завершили переговоры с европейскими лидерами

О завершении дистанционной встречи пишет CNN. Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что переговоры США и Украины во Флориде закончились спустя более двух часов после их начала.
Администрация президента США анонсировала пресс-конференцию по итогам переговоров. Ранее Дональд Трамп и Владимир Путин договорились созвониться второй раз. Их первый разговор состоялся перед началом встречи во Флориде.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше