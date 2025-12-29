Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В базу «Миротворца»* внесли президента Союза биатлонистов Виктора Майгурова

В перечень украинского ресурса «Миротворец»* был внесён президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. Это следует из базы данных сайта. В реестр также включена тренер сборной России по синхронному плаванию Гана Максимова.

Источник: Life.ru

Их действия квалифицируются как «покушение на суверенитет» Украины и содействие проведению специальной военной операции. Майгуров, которому 56 лет, руководит СБР с 2020 года. Он дважды становился обладателем бронзовых олимпийских наград и трижды выигрывал чемпионаты мира.

Ранее в базу «Миротворца»* попали депутаты Верховной рады Юрий Кисель и Игорь Негулевский. На сайте их указали как лиц, причастных к противоправной деятельности. В материалах ресурса утверждается, что речь идёт о получении неправомерной выгоды и использовании служебного положения для личного обогащения.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Внесён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.