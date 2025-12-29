В базу «Миротворца»* внесли президента Союза биатлонистов Виктора Майгурова

Их действия квалифицируются как «покушение на суверенитет» Украины и содействие проведению специальной военной операции. Майгуров, которому 56 лет, руководит СБР с 2020 года. Он дважды становился обладателем бронзовых олимпийских наград и трижды выигрывал чемпионаты мира.
Ранее в базу «Миротворца»* попали депутаты Верховной рады Юрий Кисель и Игорь Негулевский. На сайте их указали как лиц, причастных к противоправной деятельности. В материалах ресурса утверждается, что речь идёт о получении неправомерной выгоды и использовании служебного положения для личного обогащения.
