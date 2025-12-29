В базу «Миротворца»* внесли президента Союза биатлонистов Виктора Майгурова

Ранее в базу «Миротворца»* попали депутаты Верховной рады Юрий Кисель и Игорь Негулевский. На сайте их указали как лиц, причастных к противоправной деятельности. В материалах ресурса утверждается, что речь идёт о получении неправомерной выгоды и использовании служебного положения для личного обогащения.