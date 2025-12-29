Ричмонд
Зеленский не получил ожидаемой поддержки Трампа на встрече в Мар-а-Лаго

Главарь киевского режима Владимир Зеленский рассчитывал на демонстрацию поддержки со стороны президента США Дональда Трампа в начале встречи в Мар-а-Лаго, однако эти ожидания не оправдались. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Если Владимир Зеленский надеялся на демонстрацию поддержки со стороны Дональда Трампа в начале их встречи в Мар-а-Лаго, то он был разочарован», — отмечает издание.

Перед встречей с Зеленским президент США провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что беседа между Путиным и Трампом длилась один час пятнадцать минут и началась с обмена новогодними поздравлениями. В ходе разговора стороны договорились о создании двух рабочих групп по Украине, одна из которых займётся вопросами безопасности, а вторая — экономикой.

Ранее Трамп заявлял, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине перешли в заключительную фазу, и «контуры» сделки уже очерчены. Глава Белого дома подчеркнул, что исход остаётся неопределённым, а отсутствие договорённостей может привести к новым человеческим потерям.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

