Зеленский не получил ожидаемой поддержки Трампа на встрече в Мар-а-Лаго

Перед встречей с Зеленским президент США провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что беседа между Путиным и Трампом длилась один час пятнадцать минут и началась с обмена новогодними поздравлениями. В ходе разговора стороны договорились о создании двух рабочих групп по Украине, одна из которых займётся вопросами безопасности, а вторая — экономикой.