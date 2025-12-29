Ричмонд
Трамп заявил, что в следующие пару недель ожидает дополнительные контакты с Зеленским

ВАШИНГТОН, 29 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует часто общаться с Владимиром Зеленским в ближайшие недели, они намерены провести очередную беседу 29 декабря.

Источник: Reuters

«В следующие несколько недель мы будем довольно много разговаривать, мы будем говорить завтра», — сказал американский лидер в воскресенье на совместной с Зеленским пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго в окрестностях Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

