Трамп: стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине

Стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине, заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

Источник: Reuters

По словам Зеленского, на встрече во Флориде обсуждались все пункты мирного плана по Украине.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Глава Белого дома отметил, что переговоры продолжались около двух часов.

