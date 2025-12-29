Ричмонд
Зеленский утверждает, что все 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%

Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, что все 20 пунктов мирного плана по Украине были согласованы на 100%.

Источник: AP 2024

Трансляцию пресс-конференции ведёт пресс-служба Белого дома.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.

Президент США отметил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине.

