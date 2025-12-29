Зеленский утверждает, что все 20 пунктов мирного плана были согласованы на 100%

Трансляцию пресс-конференции ведёт пресс-служба Белого дома.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась 28 декабря в имении Мар-а-Лаго во Флориде.
Президент США отметил, что стороны подошли очень близко к урегулированию на Украине.
