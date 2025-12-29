Трамп: Украина должна будет решать вопросы урегулирования на референдуме

«План, вероятно придется выносить на голосование в парламенте или на референдум. Я знаю, что они [украинцы] хотят. Я видел опрос, в котором 91% респондентов высказывались за прекращение войны», — сказал американский лидер на совместной с Зеленским пресс-конференции.