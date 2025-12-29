Зеленский заявил, что Киев и США согласовали 20 пунктов мирного плана на 100%

Между тем американский лидер прибыл на встречу с Зеленским с замазанным синяком на руке. На снимках четко видно пятно, скрытое плотным слоем тонального крема. Ранее такой синяк на запястье Дональда Трампа заметили во время его выступления перед Рождеством.