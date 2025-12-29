Во Флориде 28 декабря прошли переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. В процессе им удалось достичь договоренностей по изложенным Украиной 20 пунктам плана. Об этом заявил бывший комик Зеленский на пресс-конференции.
Он также отметил, что пару вопросов согласованы не до конца. По словам американского лидера, удалось достичь «большой детализации».
«Мы приблизились очень сильно, хотя многие говорили, что это невозможно», — подчеркнул Дональд Трамп.
Между тем американский лидер прибыл на встречу с Зеленским с замазанным синяком на руке. На снимках четко видно пятно, скрытое плотным слоем тонального крема. Ранее такой синяк на запястье Дональда Трампа заметили во время его выступления перед Рождеством.