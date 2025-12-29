Ричмонд
Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп назвал ключевой вопрос, по которому пока не удалось договориться для разрешения украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.

Трамп предупредил, что в ближайшие месяцы Украина может лишиться новых территорий, поэтому «лучше заключить сделку сейчас».

Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше