Трамп назвал нерешенный вопрос украинского конфликта

По его словам, еще предстоит решить вопрос о суверенитете над Донбассом. При этом, отметил он, согласование позиций по этой проблеме движется в нужном направлении.
Трамп предупредил, что в ближайшие месяцы Украина может лишиться новых территорий, поэтому «лучше заключить сделку сейчас».
Встреча политиков прошла в столовой частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго за закрытыми дверями. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что намерен обсудить с американским коллегой территориальные уступки и экономику страны.
