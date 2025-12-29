Зеленский допустил проведение референдума по отдельным пунктам договора

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
«Мы можем провести референдум по некоторым пунктам этого плана», — сказал Зеленский.
Президент США, в свою очередь, добавил, что решить вопрос по Донбассу может в том числе парламент.
Об этом говорилось и в расширенной версии мирного плана Зеленского, которую публиковала Le Monde.
