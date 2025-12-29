Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский допустил проведение референдума по отдельным пунктам договора

Владимир Зеленский допустил, что по отдельным пунктам договора может быть проведён референдум.

Источник: Reuters

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.

«Мы можем провести референдум по некоторым пунктам этого плана», — сказал Зеленский.

Президент США, в свою очередь, добавил, что решить вопрос по Донбассу может в том числе парламент.

Об этом говорилось и в расширенной версии мирного плана Зеленского, которую публиковала Le Monde.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше