Зеленский: стороны конфликта могут использовать референдум для урегулирования

Зеленский сообщил, что Киев и Москва могут использовать референдум в мирном плане.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп выступают с совместным заявлением. Пресс-конференция проводится по итогам переговоров делегаций. По словам Зеленского, стороны конфликта могут использовать референдум для процесса урегулирования кризиса.

Он подчеркнул, что все пункты мирного плана были согласованы на встрече. Дональд Трамп, в свою очередь, добавил, что всё движется «в нужном направлении». Однако позиции по Донбассу пока не сблизились.

«Украина должна будет решать вопросы урегулирования на референдуме или одобрять их в парламенте, но население явно за прекращение боев», — заявил Дональд Трамп.

Между тем глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил о невозможности проведения референдумов. По его словам, на сегодняшний день легитимное голосование на Украине невозможно. Политик напомнил, что линия боевого соприкосновения постоянно движется.

