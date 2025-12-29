Ричмонд
Трамп: Встреча с Зеленским была замечательной

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским как замечательную, а также рассказал о своем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что на встрече с Зеленским они обсудили множество вопросов. Он также сообщил, что его разговор с Путиным длился более двух часов, в ходе которого были рассмотрены различные позиции.

Эти заявления были сделаны на совместной пресс-конференции после встречи в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Трамп подчеркнул важность этих обсуждений для дальнейшего сотрудничества между странами.

