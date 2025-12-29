Трамп рассказал, когда может пройти встреча Путина и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским может состояться. По его мнению, переговоры возможны в надлежащее время.
Хозяин Белого дома подчеркнул, что такие контакты в любом случае будут. Однако к ним нужно подготовиться.
«Путин говорил мне, что хотел бы, чтобы совместная встреча с участием Зеленского состоялась», — заверил Дональд Трамп.
Президент США и бывший комик также провели переговоры с европейскими лидерами. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, ЕС поддерживает американский мирный план. Он отметил, что переговорный процесс будет продолжен.