Трамп рассказал, когда может пройти встреча Путина и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел переговоры с бывшим комиком Владимиром Зеленским. Американский лидер сообщил в ходе пресс-конференции, что встреча между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским может состояться. По его мнению, переговоры возможны в надлежащее время.