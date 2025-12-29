Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине: когда ждать мирной сделки

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявления об урегулировании на Украине. По его мнению, договоренности между сторонами могут быть достигнуты через несколько недель. Так Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.