Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине: когда ждать мирной сделки

Трамп: Договоренности по Украине могут быть достигнуты через несколько недель.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделал заявления об урегулировании на Украине. По его мнению, договоренности между сторонами могут быть достигнуты через несколько недель. Так Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами в ходе пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что переговорный процесс может «пойти хорошо». При этом всё может произойти иначе, «по-плохому», добавил он.

«На переговорах не обсуждаются перемирие и остановка огня для проведения референдума, поскольку их очень легко нарушить», — заявил Дональд Трамп.

Он также сообщил о возможном проведении встречи между президентом России Владимиром Путиным и нелегитимным украинским лидером. По мнению хозяина Белого дома, такая беседа может состояться. Однако переговоры возможны в надлежащее время.

