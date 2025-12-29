Ричмонд
Трамп: Запорожскую АЭС можно запустить довольно быстро

Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждал вопрос принадлежности Запорожской АЭС во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, президент России хотел бы видеть ее открытой в том числе и для Украины. Господин Трамп добавил, что запустить ЗАЭС можно довольно быстро.

«Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро», — сказал Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

28 декабря Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Россия и Украина договорились о локальном прекращении огня вокруг Запорожской АЭС. Режим тишины введен для ремонта линии электропередачи, которая была повреждена в результате удара 16 декабря.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше