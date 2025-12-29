Трамп: Запорожскую АЭС можно запустить довольно быстро

«Президент Путин фактически работает с Украиной над ее запуском. В этом смысле он ведет себя очень хорошо. Он хочет, чтобы она была открыта, и не обстреливает ее ракетами, не обстреливает ничем. Это очень опасно для всех, но они работают вместе, чтобы попытаться запустить ее очень быстро», — сказал Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).